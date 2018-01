Ontvoering Duitse baby eindigt in Herwijnen

De Duitse politie meldt dinsdag dat het meisje Yasmina in december door haar vader was meegenomen uit de plaats Gransee, niet ver van de hoofdstad Berlijn. Het tweetal was enkele weken spoorloos. De 39-jarige vader had zijn dochter in december moeten terugbrengen bij de achttienjarige moeder, maar hij kwam niet opdagen.

Hoe de vader met Yasmina in Nederland terecht is gekomen en hoe de politie de vader op het spoor is gekomen, is niet bekendgemaakt. Hij is in de stad Koblenz aangehouden op verdenking van ontvoering.

De 39-jarige man is een Syriër die in de herfst van 2015 naar Duitsland was gekomen. De achttienjarige moeder is een immigrante uit Tsjetsjenië. Ze leerden elkaar in Duitsland kennen, kregen samen een kind, maar ze zijn inmiddels uit elkaar.