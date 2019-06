Internet in ban van zoekplaatje, kan jij de python vinden?

Bekijk het antwoord onderaan het bericht:

De afbeelding werd gemaakt in een woning van een koppel uit de kustgemeente Wynnum. De twee zagen de ongewenste bezoeker hun huis binnenglippen, maar hebben het dier nooit zien vertrekken. Het bange koppel schakelde daarop de Brisbane Snake Catchers in.

Bekijk ook: Reuzenslang zorgt voor file op de weg

Bekijk ook: Slang met drie ogen gevonden in Australië

Het duurde ook even voordat de hulptroepen de wurgslang vonden. Het dier had zich goed verstopt in de keuken. En daarmee was het online spelletje geboren. Onder de Facebookpost van de slangenvangers werd vervolgens wild gegokt.

„Mijn ochtend is verpest. Ik kan mijn huis niet verlaten voordat ik het vind”, schrijft Bel. „Ik ben behoorlijk blind”, concludeert Kate uiteindelijk na het bestuderen van de foto.

Bekijk ook: Bangerik laat vrouw achter bij ratelslang

Bekijk ook: Inwoner Brielle treft slang aan in bijkeuken

Achter het bord heeft de slang zijn schuilplaats gecreëerd. Ⓒ FACEBOOK BRISBANE SNAKE CATCHERS