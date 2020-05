’Voor voetbalbrand opgepakte jongen (14) verraadde zichzelf’

Omwonenden zouden een jongen over de daken lopen. Ze wisten van niets, maar gingen er achteraan. „Uiteindelijk kregen we hem te pakken en hebben hem overmeesterd”, vertelt een omwonende tegen de regionale nieuwszender. „Toen zei hij: ’jullie hebben me.’ We snapten het eerst niet, totdat hij zei dat ’ie gevlucht was voor de brand.”

De omwonenden hebben de politie ingeschakeld. Die bevestigt dat de jongen iets met de brand, waarbij het kantinegebouw van de voetbalclub vlam vatte, te maken heeft. Er wordt nog uitgezocht wat.

De brand hakt erin bij Victoria-O. „Ik heb hier al heel wat uren besteed aan het één en ander. Afgelopen week nog, bij de bouw van nieuwe wc’s”, reageerde voorzitter Cees Koning. „Dit is wel een heel trieste dag.”