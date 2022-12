Verwaarloosde roofvogel aangetroffen in Geleen: aangelijnd aan schuurdeur

Dat meldt de LID vrijdag. De inspectiedienst trof de roofvogel enkele maanden geleden voor het eerst. Het dier zat toen ook al kort aangelijnd aan een klein houten spitshuis en had geen water.

Ondanks dat de eigenares meerdere keren is gewaarschuwd, werd de torenvalk donderdag weer in een slechte toestand aangetroffen. In overleg met de rijksdienst heeft de inspecteur het dier in bewaring genomen.

De LID benadrukt dat torenvalken niet aangelijnd gehouden mogen worden en voldoende leefruimte moeten hebben zodat ze vrij kunnen bewegen. Een volière moet een inhoud hebben van minstens twaalf kubieke meter en een hoogte van minstens 2,5 meter, aldus de inspectiedienst.