Brandweer: wooncomplex Riekerhaven brandonveilig, maatregelen nodig

De woonblokken voldoen aan de wet- en regelgeving, schrijft Tijs van Lieshout, commandant brandweer en directeur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, in een rapport. Maar die wet- en regelgeving kan het risico op een snel uitbreidende brand niet helemaal voorkomen. Hiervoor zijn dus aanvullende maatregelen nodig. De brandweer adviseert alle rookmelders in individuele woonunits te controleren en waar nodig te herstellen, een brandmeldinstallatie aan te brengen in gemeenschappelijke ruimtes en beveiligers of brandwachten in te zetten die 24/7 aanwezig zijn. Zij kunnen als het nodig is hulpdiensten alarmeren, een poging doen tot blussen en het complex ontruimen.

De eigenaar laat weten verschillende maatregelen te nemen, schrijven burgemeester Femke Halsema en wethouder Reinier van Dantzig (woningbouw en stedelijke ontwikkeling), mede namens wethouder Zita Pels (volkshuisvesting), in een brief aan de gemeenteraad. Zo is beveiligers gevraagd extra alert te zijn op brandveiligheid en zijn rookmelders geplaatst in de gemeenschappelijke gangen. Ook worden de rookmelders in de woningen gecontroleerd.

De brandweer adviseert ook containerunitwoningen met een schilddakconstructie die voor 2007 zijn gebouwd met spoed te onderzoeken op brandrisico’s. Het lijkt erop dat wooncomplex Riekerhaven het enige complex is dat daaraan voldoet, staat in de brief aan de gemeenteraad. „Maar het College zal dat met spoed zeker stellen.”

Er komt nog een aanvullend onderzoek naar de brandveiligheid van het complex. De resultaten daarvan worden komende week bekend. Daarop volgen nog definitieve maatregelen, aldus Halsema, Van Dantzig en Pels.

De brand afgelopen zondag verwoestte 75 woningen. Zeven huisdieren kwamen om het leven. Eerder liet de gemeente weten 63 gedupeerde bewoners eenmalig een bedrag van 500 euro belastingvrij te geven.

De man die verdacht wordt van de brandstichting zit nog zeker tot 30 november vast.