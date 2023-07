Pacemaker geplaatst bij Israëlische premier Netanyahu in nachtelijke operatie

Netanyahu kondigde ’s nachts aan dat hij geopereerd moest worden. Hij werd een week geleden in hetzelfde ziekenhuis bij Tel Aviv opgenomen vanwege uitdroging. Uit verder onderzoek met een hartbewakingsapparaat kwam zaterdagavond naar voren dat er direct een pacemaker moest worden geplaatst, aldus de premier.

Het is niet duidelijk wanneer Netanyahu het ziekenhuis mag verlaten. Voorafgaand aan de operatie zei hij dat hij zondag al zou mogen vertrekken en dat hij maandag aanwezig zal zijn in het parlement, de Knesset. De volksvertegenwoordiging debatteert zondag over het inperken van de macht van het hooggerechtshof en houdt maandag een beslissende stemming.

De rechtse regering van Netanyahu maakte in januari bekend de rechterlijke macht te willen hervormen en kondigde toen ook een hervormingspakket aan. Sindsdien gaan tegenstanders de straat op om te protesteren. Zij vinden dat de democratie van hun land wordt bedreigd. De protestbeweging is een van de grootste in de geschiedenis van Israël. Zaterdag vonden ook weer betogingen met tienduizenden deelnemers plaats in onder meer Tel Aviv en Jeruzalem.