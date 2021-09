België schrapt 19e eeuwse wet voor keppeltje en hoofddoek

De verplichting voor toehoorders om zittingen bij te wonen met ’ongedekte hoofden’ stamt uit de negentiende eeuw. Een hoge hoed of pet was voor heren in die tijd onderdeel van het dagelijkse tenue. Als teken van beleefdheid en eerbied voor de rechtbank moest het hoofddeksel worden afgezet.

Anno 2021 passen rechters de regel nauwelijks toe bij mensen met een joods keppeltje of een islamitische hoofddoek. Maar een paar keer heeft een magistraat wél geoordeeld dat ook deze religieuze uitingen niet zijn toegestaan in rechtszaal.

Dat is niet altijd zonder gevolgen gebleven. In 2007 werd België op de vingers getikt door Europees Hof voor de Rechten van de Mens, na een klacht van een man die bij een zaak in Antwerpen de zaal werd uitgezet vanwege het dragen van een keppeltje. Recenter, in 2018, werd België door rechters in Straatsburg veroordeeld vanwege een vergelijkbare hoofddoekrel.

Nieuwe wet

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD), zo bevestigt zijn woordvoerder na berichten in Vlaamse media, stelt nu voor om het verbod te schrappen. De bewindsman vindt de regel niet meer van deze tijd vanwege de hedendaagse religieuze diversiteit. Een rechter kan iemand nog wel blijven verzoeken om een petje af te zetten of een persoon aanspreken op ongepaste kleding. Het parlement moet de wetswijziging nog goedkeuren.