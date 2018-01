Asielinstroom vorig jaar gelijk gebleven

In 2016 kwamen er slechts enkele honderden asielzoekers meer naar Nederland (31.642). Het recordjaar 2015 (58.880), toen het de vraag was of er voor alle binnenkomers wel onderdak geregeld kon worden, wordt bij lange na niet meer gehaald. Maar de instroom is nog steeds veel hoger dan in relatief rustige tijden. In 2012 kwamen er bijvoorbeeld iets meer dan dertienduizend asielzoekers naar ons land.

Bij deze cijfers gaat het om de totale instroom van asielzoekers. Dat betekent dat de eerste aanvragen meegerekend zijn, maar ook de zogenoemde nareizigers. Dat zijn familieleden van mensen die hier al asiel kregen en daarom, in het kader van gezinshereniging, naar Nederland gehaald worden.

Ook al bleef het totaalaantal asielzoekers vrijwel gelijk ten opzichte van het jaar ervoor, de samenstelling veranderde wel. In 2017 kwamen er meer nareizigers dan in 2016 (gestegen van 11.814 naar 14.490).

Ook in de laatste maand van 2017 vormden Syriërs de grootste groep nieuwkomers (17%), meldt de IND. De dienst vindt het „opvallend” dat in december plots zo veel Cubaanse asielzoekers naar ons land kwamen. Zij zijn goed voor 9 procent van de eerste asielaanvragen in december.