’Gezellige sfeer kan al met poffertjes en een sjoelbak’ Welk gerecht en met welk gezelschap? Zo voorkom je ’kerststress’

Door André Spaansen

Het eerste ’stressmoment’ tijdens de voorbereidingen op een geslaagd kerstdiner: de rij voor de slagerij... Ⓒ ANP/HH

GRONINGEN - Waarheen deze kerst en met wie? Vega, vegan of gewoon kalkoen? Het huis ouderwets vol of toch iets ingetogen, nu uitgerekend deze feestweek vervelende virussen in de Hollandse polder opduiken?