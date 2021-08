Eerste dode in Louisiana door orkaan Ida

De storm is iets in kracht afgenomen en is nu een van de tweede categorie op een schaal van vijf. Ida trekt verder richting het noorden, het binnenland in. Heel de stad New Orleans zit in het donker, nadat de stroom is uitgevallen door de gevolgen van de orkaan. In heel Louisiana zitten ruim 700.000 huishoudens zonder stroom, meldt CNN.

Ⓒ ANP/HH

De windsnelheden zijn gezakt naar zo’n 175 kilometer per uur. Toen de orkaan aan land kwam in de buurt van Port Fourchon, ging het om windsnelheden van ongeveer 240 kilometer per uur. Veel bomen zijn door de wind omgevallen. Daarnaast zorgt het stijgende water voor gevaarlijke situaties. Zo zijn in een district naast New Orleans 22 duwbakken van schepen op drift geraakt.

Het is zondag precies zestien jaar geleden dat New Orleans werd getroffen door orkaan Katrina, een van de zwaarste natuurrampen in de Amerikaanse geschiedenis. New Orleans stond toen voor 80 procent onder water. Meer dan 1800 mensen kwamen door het natuurgeweld om het leven. De schade liep op tot in de miljarden dollars.