Gewonden na steekpartij bij Joods feest in New York

„De verdachte vluchtte van de plaats delict, maar is nu in hechtenis.” verklaarde de politie via Facebook. „Haat hoort niet thuis in onze stad”, twitterde burgemeester Bill de Blasio, die aanvallen op joden aanvallen op alle New Yorkers noemde.

Monsey ligt zo’n veertig kilometer van de stad New York. De laatste maanden zijn er vaker antisemitische geweldsdelicten in New York. Recent zijn er daarom extra veiligheidsmaatregelen genomen.

New York is de thuisbasis van een van de grootste joodse gemeenschappen ter wereld met enkele honderdduizenden mensen.