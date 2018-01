Venezuela: opstandige helikopterpiloot gedood

De Venezolaanse autoriteiten maakten al maanden jacht op Pérez, een oud-politieman. Hij gaf via internet ruchtbaarheid aan acties tegen de autoriteiten. Zo verscheen eind vorig jaar een video op zijn YouTube-kanaal, waarin gemaskerde mannen ’s nachts de veiligheidstroepen overvielen. Ze boeiden een groep militairen en zouden wapens en munitie hebben gestolen.

Pérez lijkt ook zijn laatste confrontatie met de autoriteiten te hebben gedeeld op sociale media. De opstandeling publiceerde maandag een serie dramatische video’s, waarin hij vertelde onder vuur te liggen. In de filmpjes waren ook schoten te horen. Pérez probeerde zich naar eigen zeggen over te geven. Over zijn lot bestond aanvankelijk onduidelijkheid.

Dramatische video’s

Minister Reverol onthulde een dag later dat de piloot en zes andere „ terroristen” zijn gedood. Ook twee politiemensen overleefden de gevechten niet. „Vanwege een aanval die de levens van veiligheidsmensen in gevaar bracht, is de aanvallende groep geneutraliseerd”, zei de bewindsman.

De autoriteiten zagen Pérez als een extremist, maar de piloot kon binnen de oppositie rekenen op meer sympathie. De naar Spanje gevluchte oud-burgemeester van Caracas, Antonio Ledezma, sprak op Twitter zijn bewondering uit voor de „dappere burgers die hun levens gaven voor hun idealen.”