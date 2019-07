Nijmegen klaar voor intocht Vierdaagse

NIJMEGEN - Nijmegen is klaar voor de feestelijke intocht van de 41.580 deelnemers aan de 103e Vierdaagse. Langs de Sint Annastraat, die op de vrijdag van de Vierdaagse Via Gladiola wordt genoemd, staan tribunes en talloze stoelen en banken van particulieren. In en rond de stad gelden tal van afzettingen en omleidingen. „Wie niet in Nijmegen hoeft te zijn, kan de stad vrijdag beter mijden”, waarschuwt Rijkswaterstaat.