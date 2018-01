Verwerking GenX in Helmond wordt stilgelegd

In het afvalwater van het bedrijf, maar ook in een vijver op het terrein en in water in de omgeving zijn concentraties GenX aangetroffen. Onduidelijk is nog hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat wordt onderzocht, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

Custom Powders droogt GenX voor Chemours in Dordrecht. De verwerking van de stof mag weer worden hervat als er nieuwe technische voorschriften van kracht zijn en „er voldoende aanvullende maatregelen zijn genomen om de GenX-emissies terug te dringen.”

De gemeente Helmond laat weten dat de bescherming van de gezondheid van de inwoners het allerbelangrijkste is maar benadrukt dat er geen risico’s zijn geweest. „Het RIVM heeft de risico’s voor de volksgezondheid beoordeeld en komt tot de conclusie dat de gevonden concentraties in het water in de woonwijk Brouwhuis en de zwemwaterlocatie Berkendonk geen risico vormen bij gebruik als recreatiewater.”

Drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft uit voorzorg op alle drinkwaterproductielocaties extra metingen gedaan. Na uitvoerig onderzoek is geconcludeerd dat nergens in Brabant GenX in het drinkwater zit.

Ook bij de rioolwaterzuivering in Eindhoven werd in november GenX ontdekt. De herkomst is een commercieel bedrijf in Son en Breugel dat afvalwater verwerkt. Er is nader onderzoek nodig om te ontdekken wat de bron precies is geweest.