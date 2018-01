Live: hoorzitting op hol geslagen Amsterdamse woningmarkt

Onze verslaggever Richard van de Crommert is aanwezig en twittert over de hoorzitting. Volg hier zijn tweets.

Het gaat vooral over de impact van beleggers die veel woningen opkopen en daarna voor de hoogste prijs verhuren. Zij drijven de prijzen omhoog, zo wordt gedacht. Ook het toegenomen gebruik van vakantieverhuur, waaronder Airbnb, krijgt de schuld van de overkokende markt. Vorige week bleek dat de prijs van een gemiddelde woning in de hoofdstad was gestegen tot 409.000 euro.

Tegelijkertijd stijgt de woningnood en is duidelijk dat bij allerlei vastgoedprojecten de gemeente totaal niet aan handhaving doet waardoor ontwikkelaars vrij spel hebben en regels aan de lopende band met voeten wordt getreden.

Nood

Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad besloten dat in de toekomst nog maar 20 procent van de nieuwbouw beschikbaar is voor de koopmarkt. Nu is dat nog 30 procent. Dat zal naar verwachting voor blijvend stijgende prijzen zorgen. Ook over de Amsterdamse erfpacht wordt gezegd dat het de koopprijzen omhoog stuwt.

De nood naar nieuwe, vooral betaalbare, woningen is groot. Er is maar een oplossing, laat een deskundige weten: ’En dat is veel meer bouwen.’