’Aanklager dagvaardt Steve Bannon’

The New York Times, die zich baseert op een ingewijde, bericht dat dit de eerste keer is dat Mueller op deze manier informatie probeert te achterhalen van personen die dicht bij Trump stonden tijdens de campagnetijd. De dagvaarding volgt volgens de bron na opmerkingen die in het boek ’Fire and Fury: Inside the Trump White House’ worden toegeschreven aan Bannon.

Bannon zou zich onder meer kritisch hebben uitgelaten over de zoon van Trump, Donald Trump Jr., vanwege diens deelname aan een omstreden bijeenkomst met een Russische advocate. Hij zou hebben voorspeld dat het onderzoek van Mueller zich uiteindelijk zou concentreren op witwaspraktijken.