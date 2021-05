Buitenland

Lot uit de loterij: Man verliest lot van een miljoen en vindt het terug op parkeerplaats

Een man uit de Amerikaanse staat Tennessee won deze maand ruim een miljoen dollar. Maar het had niet veel gescheeld of hij was zijn enorme geldprijs misgelopen. Vlak voordat hij zijn winnende lot kon verzilveren, raakte hij het papiertje kwijt.