Wereld kijkt mee naar Rutte: ’Al jaren slecht geheugen’

De motie van wantrouwen die Rutte donderdagnacht voor zijn kiezen krijgt is wereldwijd nieuws. „Mark Rutte vecht voor zijn politieke carrière nu hij in een schandaal verwikkeld is geraakt dat een abrupt einde kan maken aan zijn 11 jaren als premier van Nederland”, schrijft de Financial Times.

De krant heeft ook gezien dat Rutte aanvankelijk zei niet gepraat te hebben over Pieter Omtzigt, maar later bleek in de notulen van hem wel degelijk dat hij een kabinetsfunctie voor het kritische Kamerlid opperde.

Na eerdere schandalen die de Financial Times opnoemt, waardoor de krant spreekt van ’Teflon Mark’, is dit toch echt ’zijn zwaarste test ooit’.

Slechte geheugen

Ook Britse kranten als The Telegraph en The Times merken op dat Rutte volgens de oppositie ’loog toen hij ontkende een lastig Kamerlid aan de kant te willen schuiven’, aldus The Times. „Hij blijft volhouden dat hij het belangrijke gesprek is vergeten”, aldus de krant.

„Zijn politieke carrière is in crisis.”

Persbureau Reuters merkt op dat ’de Omtzigt-affaire niet de eerste keer is dat Rutte zijn slechte geheugen de schuld geeft van foutieve uitspraken’. „Door te zeggen dat hij geen ’concrete herinnering’ heeft van cruciale details, kon hij een reeks hete debatten overleven de afgelopen jaren, van Iraakse burgers die stierven door Nederlandse bombardementen tot een lobby van het bedrijfsleven om dividentbelasting af te schaffen.” Kamerleden gaan graag met de teksten aan de haal.

Moeras

De Duitsers zijn nog minder vergevingsgezind. „De Nederlandse premier Mark Rutte zit tot op zijn knieën in het moeras van een ongewoon, bijna krankzinnig schandaal. Het draait allemaal om de leugens, samenspanning en een kliek bij de vorming van de nieuwe regering”, schrijft de Süddeutsche Zeitung.