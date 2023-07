Brit die na zeventien jaar cel werd vrijgesproken van verkrachting verhuist naar Nederland

Om die reden is Malkinson zaterdag op de trein van Londen naar Amsterdam gestapt, zo schrijft Mirror. De man wil afstand nemen van zijn Britse staatsburgerschap en de Nederlandse nationaliteit aannemen. Naar eigen zeggen voelt Malkinson zich ook meer Nederlander dan Engelsman.

Bekijk ook: Brit na zeventien jaar cel vrijgesproken van verkrachting

’Eerste dag van nieuw leven’

„Het heeft lang geduurd, maar dit is de eerste dag van de rest van mijn leven”, zei Malkinson voordat hij op de trein stapte naar Nederland. „Ik ben in Groot-Brittannië geboren, maar ik identificeer me er niet mee en het voelt niet als thuis na wat ik heb meegemaakt. Ik voel me meer Nederlander dan Brit en ik wil graag dat Buitenlandse Zaken onderhandelt over een Nederlands paspoort. Ik denk niet dat dat te veel gevraagd is.”

Malkinson zat zeventien jaar lang onterecht vast voor een verkrachting van een vrouw in de omgeving van Manchester. Hij werd veroordeeld tot levenslang met een minimale celstraf van zeven jaar, maar werd in december 2020 vrijgelaten. Op 26 juli 2023 werd de Brit vrijgesproken nadat dna-onderzoek leidde tot de arrestatie van een andere man.

Vanwege zijn onterechte gevangenschap eist Malkinson nu een schadevergoeding. Of dat de woede en pijn die hij voelt ooit zal wegnemen, is echter een ander verhaal. „Ze pakten alles van me af. De liefde, relaties, vreugde. Ik hoop dat naar Nederland gaan mij zal helpen met mijn herstel. Ik denk niet dat ik ooit zal stoppen met me boos te voelen. We hebben maar één leven en ze hebben dat van mij verwoest.”