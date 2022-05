Premium Het beste van De Telegraaf

Bijna 20 miljard ’onrechtmatig’ uitgegeven Rekenkamer-president niet gerust na woorden Kaag

Door onze parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

President Arno Visser van de Algemene Rekenkamer geeft een toelichting op de bevindingen en oordelen uit het Verantwoordingsonderzoek 2021. Ⓒ ANP

Den Haag - De boekhouding van de overheid laat flink te wensen over. De Algemene Rekenkamer geeft het kabinet een stevige tik op de vingers: bij bijna 20 miljard euro aan (toekomstige) uitgaven van belastinggeld in het afgelopen jaar zet de controleur vraagtekens. Het leidt ook tot zorgen over de ettelijke miljarden die het nieuwe kabinet van plan is uit te geven.