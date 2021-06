Geen vaccinatie meer met Janssen-vaccin: moet ik mijn prikafspraak nu afzeggen?

GGD’ers spuiten hoofdzakelijk nog Pfizer en Moderna. Ⓒ foto anp/hh

Nederlanders jonger dan 44 die nog nog een prik moeten plannen, krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna in plaats van het Janssen-vaccin. Dat advies van de Gezondheidsraad nam minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag over. Maar wat betekent dit concreet? Moeten mensen die Janssen zouden krijgen nu een nieuwe afspraak maken?