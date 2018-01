Slachtoffers explosie Antwerpen geïdentificeerd

Dat meldt het openbaar ministerie in Antwerpen tegenover Het Nieuwsblad.

Maandagavond werd de omgeving van de Antwerpse Paardenmarkt opgeschrikt door een enorme ontploffing. Door de explosie raakten in totaal zeven panden beschadigd. Drie appartementengebouwen stortten helemaal in.

Maandagnacht werden de eerste slachtoffers onder het puin vandaan gehaald. Er zijn tot nu toe veertien gewonden en dus twee doden te betreuren.

Van de veertien gewonden ligt er een in kritieke toestand, vijf anderen raakten ernstig gewond.

De bewoners van de ingestorte panden werden opgevangen in een dienstencentrum in de buurt. of ze konden terecht bij familieleden. Dinsdagochtend was de politie nog op zoek naar twee vermisten, waarvan vermoed werd dat zij onder het puin lagen.

De Paardenmarkt blijft nog afgesloten voor alle verkeer. Er wordt nog steeds gezocht nar slachtoffers.

