Onderzoek wijst uit: ernstig hartfalen en corona funest

Coronapatiënten met andere hartaandoeningen, waaronder een eerder hartinfarct, hartritmestoornissen of een hartklepaandoening, lijken minder risico te lopen. Los van de leeftijd en geslacht hebben coronapatiënten met ernstig hartfalen 43% meer kans om te overlijden dan andere coronapatiënten in het ziekenhuis. Dit publiceren onderzoekers dinsdag online op medRxiv.org. De Hartstichting financierde het onderzoek.

Klachten

De onderzoekers zien ook verschillen in klachten tussen leeftijdsgroepen. Bij mensen tussen 45 en 65 jaar zijn koorts, hoesten en benauwdheid de meest voorkomende klachten. Klachten van reukverlies komen vooral voor bij jongere patiënten en veel minder bij patiënten boven de 65.

Analyseonderzoek bevestigt voorts opnieuw dat de sterfte door corona stijgt naarmate de leeftijd toeneemt: van de coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis sterft 2% van de jongeren (18-25 jaar) en 41,6% van de ouderen (> 85 jaar). Omdat patiënten met hart- en vaatziekten vaak ouder zijn en ook andere ziektes hebben, is de sterfte in deze groep ook hoger (30%) dan onder mensen zonder hart- en vaatziekten (15,7%). Mensen die op de intensive care terechtkomen, hebben vaker hartcomplicaties. Ook treden hartcomplicaties in het ziekenhuis vaker op bij mensen die al een hartaandoening hadden voordat ze met corona in het ziekenhuis werden opgenomen.

Voor het onderzoek is het ziekteverloop bekeken van ruim 10.000 coronapatiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen in zestien verschillende landen.