Is giftige manier van leidinggeven uitzonderlijk aan de top? ’Bijna niemand kan ertegen zo geroemd te worden’

Premium TV

Ik vertrek: chapeau voor dit naïeve damesduo

Voor NPO 1 wordt leeggeveegd in het kader van het WK voetbal, is er zaterdagavond op de valreep een nieuwe aflevering van Ik vertrek. Een pareltje. Alle programma-clichés worden bewaarheid, maar de manier waarop deze dames in Frankrijk hun rug recht houden is een applausje waard.