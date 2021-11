Verdachte van neersteken hardloopster Eindhoven blijft in de cel

De man uit Eindhoven ontkent iets met de steekpartij op 8 maart te maken te hebben, maar het Openbaar Ministerie noemt het bewijs tegen hem overweldigend. Hij is vlak voor het incident gezien op camerabeelden in de straat waar de hardloopster werd aangevallen en hij had bloedsporen van het slachtoffer op zijn kleding. De verdachte zegt niet te begrijpen hoe dat spoor op hem terecht is gekomen. De vrouw raakte zwaargewond.

De betrokkenheid van de man bij twee vergelijkbare steekincidenten in Eindhoven op 7 en 20 januari wordt nog steeds onderzocht. Een bewegingsexpert is ingeschakeld om te zien of de dader in alle drie de gevallen dezelfde zou kunnen zijn. Daarnaast heeft de politie telefoongesprekken van de verdachte in de gevangenis met familieleden afgeluisterd en een infiltrant van de politie ingezet om een praatje met Shire A. te maken op de luchtplaats van de gevangenis. Dat heeft volgens zijn advocaat niets opgeleverd.

Psychologisch onderzocht

De verdachte is ook in het Pieter Baan Centrum in Almere psychologisch onderzocht om te bekijken of hij mogelijk ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de steekpartij. Het rapport met de conclusies van dat onderzoek is over enkele weken klaar.

Omdat dus nog onduidelijk is hoe het met de psychologische gesteldheid van de man is en wat zijn mogelijke motief was, vindt de rechtbank het risico om hem tot de rechtszaak op 9 februari 2022 voorlopig vrij te laten, te groot.