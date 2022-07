Twee nieuwe verdachten in buitenland opgepakt voor betrokkenheid bij moord Peter R. de Vries

Dat melden twee bronnen aan De Telegraaf. Over de identiteit van de verdachten, de rol die ze zouden hebben gehad bij de moord in juli vorig jaar en in welk land te zijn opgepakt, is nog niets bekend.

Het Openbaar Ministerie liet dinsdagochtend weten vooralsnog niet te kunnen reageren.

’Moordketen blootgelegd’

Lukt het bij de meeste liquidaties alleen om de uitvoerders te pakken, bij de moord op de doodgeschoten misdaadjournalist en adviseur van kroongetuige Nabil B. heerst de overtuiging bij politie en OM dat de gehele ’moordketen’ van opdrachtgever tot schutter wordt blootgelegd.

Binnen een uur na de aanslag op De Vries vorig jaar op zes juli in de Lange Leidsedwarsstraat, werden Delano G. en Kamiel E. al klemgereden op de A4 en opgepakt. Tegen de man die volgens het OM de schutter was en zijn handlanger eiste het OM levenslang.

Krystian M.

Waar het OM Amsterdam zich richt op de uitvoerders, joeg de landelijke recherche op de aanstuurder en opdrachtgever. Maandag was het raak. In zijn cel werd de 27-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten opgepakt op verdenking van het aansturen van het ’moordkoppel’. Kort daarna, zo maakte De Telegraaf maandag bekend, pakte de politie een vierde verdachte op. Het Openbaar Ministerie zal dinsdag meer bekendmaken over deze vierde verdachte.

Krystian M. heeft net als Kamiel E. een Poolse achtergrond. Ook medeverdachten van M. uit de zaak rond een schietpartij in Zeewolde waarvoor hij al vastzat, hebben dat. Politie en justitie spreken dan ook van een ’Pools moordcommando’. Ze zijn ervan overtuigd dat Ridouan Taghi opdracht gaf voor de moord omdat De Vries kroongetuige Nabil B. bijstond als adviseur.

Op 14 juli doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak rond Kamiel E. en Delano G.