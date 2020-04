Plasje aan waterkant waarschijnlijk fataal voor Schotse Matthew

Het stoffelijk overschot van McCombe werd woensdagmorgen aangetroffen in het water in Amsterdam-Oost. De jonge Schot, kleinkind van de overleden Celtic-voetballegende Billy McNeill, was sinds zaterdag 14 maart spoorloos.

Hij werd voor het laatst gezien rond 8.15 uur ’s ochtends bij de Berlagebrug. Dat bevestigden camerabeelden uit de buurt. Daarna ontbrak ieder spoor naar hem.

Zoektocht

Matthew McCombes lichaam werd achttien dagen later en drie kilometer verderop in het kanaal aangetroffen bij de Molenkade in Duivendrecht.

De politie ging tijdens de onophoudelijke zoektocht nooit uit van een misdrijf of zelfmoord. Dit wordt nu bevestigd. De recherche, die na de vondst een groot onderzoek startte, gaat ervanuit dat McCombe waarschijnlijk een ongelukkige beweging heeft gemaakt bij het plassen in het water.

Zijn ouders Charlie en Paula McCombe lieten woensdag in een verklaring reeds weten ’kapot van verdriet’ te zijn. Matthew was hun enig kind.