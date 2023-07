Supermarkt komt met ’legendarische oplossing’ voor verdwenen winkelwagens: ’Gratis drop en hagelslag’

Iedereen die voortaan een karretje komt terugbrengen, krijgt gratis muntdrop én hagelslag. „Ook hebben we Nederlandse vlaggetjes voor het WK-damesvoetbal”, jubelt Jeffrey tegenover Omroep Gelderland.

Hij baalt er overigens wel van dat dit nodig is. Een supermarkt geeft die karretjes in bruikleen, dus is het volgens hem diefstal. „In de horeca neem je ook niet de kandelaars en borden mee om thuis mee te gaan dineren.”

Of de dieven in kwestie zin hebben in een Hollandse snack, zal moeten blijken.