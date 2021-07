Verenigde Staten schorten uitvoering federale doodstraf op

„Het ministerie van Justitie moet ervoor zorgen dat iedereen in het federale strafrechtsysteem niet alleen de rechten krijgt die de constitutie en de wetten van de Verenigde Staten waarborgen, maar ook eerlijk en humaan behandeld wordt”, zegt Garland. Volgens NBC News stelt de minister dat er onder andere „zorgen” zijn over de willekeur van de doodstraf en de impact die het heeft op zwarte Amerikanen.

De doodstraf op federaal niveau werd lange tijd niet uitgevoerd, onder meer vanwege diverse rechtszaken over het toedienen van dodelijke injecties. Sinds vorig jaar is onder toenmalig president Donald Trump aan die onderbreking van 17 jaar een einde gekomen. Tussen juli 2020 en januari 2021 zijn dertien mensen ter dood gebracht.

Huidig president Joe Biden is tegenstander van de doodstraf. Momenteel zitten nog 46 mensen in federale gevangenissen die ter dood veroordeeld zijn. Het gaat om 20 witte mensen, 18 zwarte mensen, 7 latino’s en één van Aziatische komaf.

Het besluit van de justitieminister betekent niet dat er geen executies meer plaatsvinden in de Verenigde Staten, want het strafrecht binnen sommige staten laat dat nog wel toe. Daar vinden doorgaans ook de meeste executies plaats, al waren de afgelopen dertien executies onder Trump er in één jaar meer dan in alle vijftig staten samen.

Volgens Amnesty International wordt in heel de VS veel vaker de doodstraf geëist tegen een zwarte dan tegen een witte dader. Terwijl het aantal zwarte en witte slachtoffers van moord in de VS ongeveer even hoog is, is 80 procent van alle geëxecuteerden sinds 1977 veroordeeld voor moord op een witte persoon, aldus de mensenrechtenorganisatie.