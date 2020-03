Naarstig zoeken naar medische spullen: lange lijst met tekorten

Werknemers van het Wilhelmina Ziekenhuis maken zelf mondkapjes nu er zulke tekorten zijn. Ⓒ ANP

Amsterdam - Mondkapjes, beademingsapparaten, schorten, testmaterialen, infusen zelfs: de lijst van medische apparatuur waar een tekort aan is in Nederland is lang. Voor veel van die producten zijn we afhankelijk van landen als China en India. Normaal is dit geen probleem. Maar nu er een mondiale gezondheidscrisis woedt en in nagenoeg elk land de ziekenhuizen volstromen, moeten medische spullen van overal bijeen worden geschrapt.