500 varkenshouders willen stoppen in ruil voor geld

Het kabinet heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de sanering van de varkenshouderij. Bedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken, komen als eerst in aanmerking voor de subsidie. De inschrijving sloot woensdagavond laat.

Het ministerie streeft ernaar om binnen 14 weken duidelijkheid te verschaffen over wie er in aanmerking komen voor de opkoopregeling. Minister Schouten (Landbouw) heeft al toegezegd dat ze wil gaan kijken of varkenshouders die buiten de boot vallen alsnog kunnen worden geholpen.

Bekijk ook: Run op stopsubsidie voor varkensboeren