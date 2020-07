Politie: automobilist die school binnenreed in Grootebroek deed het opzettelijk, had conflict

De man was woensdagavond basisschool ’t Palet binnengereden. Hij belandde in de gang van de school. Op het moment van zijn actie waren er leerlingen en ouders aanwezig voor een eindfeest van groep 8. „Zij waren op dat moment niet in de gang, maar twee of drie minuten ervoor wel. Dit had slecht kunnen aflopen”, aldus een woordvoerder van de politie.

De man bleek „onder invloed van alcohol.” Het verhoor van de man gaat donderdag verder.

Weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952