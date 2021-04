Utrechters genieten op Koningsdag, gemeente roept op niet meer naar de stad te komen

Eerder riep Amsterdam mensen ook al op niet meer naar de hoofdstad te komen.

Veel Utrechters genieten van een zonovergoten Koningsdag in hun eigen woonplaats. Op het studentencomplex IBB spelen huisgenoten van drie verschillende studentenhuizen Flunkyball, waarbij het ene huis probeert een fles midden op het speelveld omver te werpen met een lege bierkrat. Lukt dat, dan drinken ze net zo lang uit een blik bier tot de fles door het andere studentenhuis overeind gezet is. „Normaliter zouden we in de binnenstad genieten van de vrijmarkt en feesten, nu blijven we thuis”, is het credo voor een van de deelnemers. „Straks gaan we een stoelendans doen en zakdoekje leggen. We doen heel erg ons best om het leuk te maken.”

Meer naar de binnenstad toe spelen zes huisgenoten van de Schoolstraat volleybal in Park Lepelenburg. „Heerlijk hier in het park na al die sneeuwbuien van afgelopen weken”, vindt Wesley. „Helaas dit jaar nog geen Koningsnacht of een festival maar dit is ook goed.” Robin en Kim zijn zeer te spreken over de goede plek midden in het park waar normaliter de vrijmarkt voor kids gehouden wordt.

Ⓒ Menno Bausch

Op de Vismarkt aan de Oudegracht probeert Alieke vanaf één hoog boven de Utrechtse localswinkel koekhappen uit, maar de passerende wandelaars willen nog niet echt happen. Onder aan de werven langs de Oudegracht staan vanaf morgen de terrassen weer uitgestald, maar zitten nu nog talloze Oranjeklanten. In het Wilhelminapark in Utrecht-Oost is ook nog plek genoeg. Talloze fietsers zijn er uit de wijk naar toe gekomen.

Om de twee uur een briefing

De drukte tijdens Koningsdag in Utrecht was halverwege de middag beheersbaar, aldus woordvoerder Jochem Hoogenboom van burgemeester Sharon Dijksma. „Dijksma krijgt om de twee uur een briefing over de stand van zaken. Er is veel handhaving en politie op de been en ook lopen overal, vooral in de binnenstad, publieksbegeleiders. We hebben overal ogen en oren en kunnen als het nodig blijkt bij een oploop snel ingrijpen.”

De burgemeester is vanochtend op pad geweest.„We zijn gestart met het hijsen van de vlag voor het stadhuis. Vervolgens zijn we de Dom in geweest waar de beiaardier een concert verzorgde. Op het Janskerkhof hebben we het Utrechtsch Studenten Corps en UVSV bezocht. Zij verzorgen drie livestreams waaronder een kinderdisco. De burgemeester heeft haar waardering hiervoor uitgesproken, want het wordt zo makkelijker thuis te blijven.”