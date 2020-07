Rutte na lange nacht EU-top: ’Er zit wat schot in de zaak’

De onderhandelingen tijdens de EU-top in Brussel gingen tot diep in de nacht door. Maandag rond 16.00 wordt er verder vergaderd. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Brussel - Definitief is het nog zeker niet, maar de EU-top in Brussel koerst voorzichtig aan op een compromis. „We zijn nog bezig, maar er zit wel schot in de zaak”, constateerde premier Rutte maandagochtend in alle vroegte na een lange nacht.