Duits meisje (15) dood aangetroffen achter supermarkt, schoolgenoten aangehouden

Binnenland

Vermiste vrouw (27) teruggevonden: Amsterdammer (65) opgepakt en verdacht van mensenhandel

De politie heeft een 65-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van mensenhandel. In het huis van de verdachte is een 27-jarige vrouw gevonden die sinds 5 december was vermist uit een gesloten zorginstelling in Zwammerdam, Zuid-Holland.