Vermoorde Iraanse kinderen krijgen gezicht: zij stierven voor vrijheid

Door Ralph Dekkers

Vermoorde Iraanse jongeren, vlnr boven: Asra Panahi, Erfan Rezaei, Hananeh Kian, Sodeys Keshani en Nika Sharima. vlnr onder: Zakaria Khial, Hadis Najafi, Setareh Tajik, Nima Shafaghdoost en Omid Safarzehi.

Teheran - Asra Panahi (15) weigerde op haar school in Ardabil een lied te zingen ter verheerlijking van ayatollah Ali Khamenei. Doodgeslagen. Erfan Rezaei (21) scheurde in Amol een poster van de opperste leider kapot. Doodgeschoten. Zakaria Khial (16) nam in Piranhshar simpelweg deel aan een protest. Doodgeschoten. Van twee meter afstand. Dit zijn de slachtoffers van de opstand in Iran.