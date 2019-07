Vermiste tieners Canada verdacht van moorden

De autoriteiten zeggen dat Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) gevaarlijk kunnen zijn en mogelijk hun uiterlijk hebben veranderd, bericht omroep CBC.

De auto van de twee vrienden is eerder brandend teruggevonden op zo’n 2 kilometer van het lichaam van een ongeïdentificeerde man. Het duo wordt ook in verband gebracht met de dood van de Australische toerist Lucas Fowler en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese. Zij zijn doodgeschoten in British Columbia.

De vader van Schmegelsky zei eerder dat de twee elkaar al kennen sinds de basisschool en „beste vrienden” zijn. Ze werkten na hun middelbare schooltijd een paar weken bij Walmart, maar dat beviel niet. Daarom vertrokken ze volgens hem om iets beters te vinden.

„Ze zijn gewoon kinderen op avontuur. Het zijn goede jongens”, zei de vader maandag. De jongens werden toen nog gezien als vermisten.