Tbs’er verdwenen uit Woenselse Poort

De Telegraaf werd vrijdag getipt door een medewerker en een cliënt over de tbs’er die niet terugkeerde. De zorgen waren groot binnen de kliniek. De Woenselse Poort beweerde vrijdag van niets te weten.

Pas vrijdagavond laat bevestigde de DJI dat de tbs’er niet terugkeerde van onbegeled verlof. „Het Openbaar Ministerie en het team Fast NL van de politie zijn ingelicht. Fast NL zoekt naar de man”, laat een woordvoerder weten. Het zou gaan om een man uit Vlissingen die vuurwapengevaarlijk zou zijn.

Het regent incidenten bij De Woenselse Poort. In 2018 had een zwakbegaafde beveiliger seks met een cliënte. De man bleek zonder diploma te werken. In 2019 viel een cliënt twee personeelsleden aan, van wie er eentje flink gewond raakte. In 2016 raakte de kliniek in opspraak vanwege zelfmoorden, drugsgebruik en wapensmokkel.

