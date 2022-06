Premium Het beste van De Telegraaf

’Of ik er nu nog kan komen, ik weet het niet’ Nelleke (77) ziet vakantie in het water vallen na ingreep Transavia: ’Met de trein? Ik ben geen twintig meer’

Door Marcel Vink

Nelleke Beerman zag haar reis naar Tirol al tweemaal eerder niet doorgaan, vanwege corona. Nu gooien de problemen op onze nationale luchthaven roet in het eten. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Reizigers zitten met de handen in het haar nu hun vakantievlucht met Transavia niet door gaat. De 77-jarige Nelleke Beerman uit Amstelveen is een van de gedupeerden: haar vlucht is geschrapt. ,,En met de trein moet ik drie tot vijf keer overstappen. Maar ik ben geen twintig meer.” Ook Jan de Wit ziet zijn zomervakantie in het water vallen: ,,Ik heb gekeken voor een andere directe vlucht, maar die is óf onbetaalbaar, óf niet beschikbaar.”