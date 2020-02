Rem Koolhaas brengt gifgroen monster naar New York

De tractor voor het museum is een blikvanger. Ⓒ De Telegraaf

New York - Voor het Guggenheim-museum in Manhatten staat een enorme tractor geparkeerd. New Yorkers kijken verbaasd naar het gifgroene monster. Ook de hypermoderne kas met Nederlandse tomaten trekt aandacht. De blikvangers staan hier dankzij de internationaal geprezen architect Rem Koolhaas. Tot in de zomer is zijn tentoonstelling Countryside: the future (het platteland: de toekomst) te zien in misschien wel het fraaiste museum van New York.