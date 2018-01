Amsterdam haalde 18.000 mensen uit bijstand

Amsterdam scoort daarmee bovengemiddeld. Woensdag debatteren de wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg over de toekomst van de bijstand.

Zo heeft Rotterdam de afgelopen vier jaar ruim 15.000 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen. Dat is meer dan de 12.000 die het stadsbestuur als doelstelling had. Rotterdam is de enige van de vier grote steden waar in absolute zin het aantal bijstandsgerechtigden de afgelopen drie jaar is gedaald.

Rotterdam verklaart deze cijfers deels door het strenge beleid dat de stad voert. Zo kunnen geschikte nieuwkomers in de bijstand soms verplicht worden tot werk in de buitenruimte.

Streng maar rechtvaardig

„Streng? Ik noem het rechtvaardig. Het Rotterdamse beleid is gericht op uitstroom naar werk. Thuiszitten is geen optie”, zegt wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam, Werkgelegenheid). „Wij kijken vooral naar wat mensen wel kunnen. Soms is dat een betaalde baan, soms vrijwilligerswerk.”

Vriendelijke aanpak

„In Amsterdam zie je het verschil tussen een wethouder van Leefbaar en de SP. In Rotterdam zijn ze strenger bij het toelaten tot de bijstand, in Amsterdam helpen we meer mensen aan het werk. Voor de totale bijstandscijfers maakt het niet veel uit. Maar als je met een vriendelijke aanpak hetzelfde resultaat kunt bereiken, kies ik daarvoor”, zegt Wethouder Arjan Vliegenthart.

Instroom beperken

Rotterdam probeert de instroom naar de bijstand te beperken. Zo worden mensen aan het einde van hun ww-uitkering nog eens extra begeleid bij het zoeken naar werk en gaan ze bijvoorbeeld via een uitzendbureau aan de slag in de kassen.

Bijstandsfraude

Verder controleert Rotterdam intensief op bijstandsfraude. De afgelopen vier jaar zijn er 2150 uitkeringen beëindigd vanwege fraude of per abuis verkeerd verstrekte gegevens.