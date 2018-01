Doden door crash legerhelikopter Colombia

De Colombiaanse bevelhebber van de luchtafdeling van het leger zei dat vooralsnog van een ongeluk wordt uitgegaan. „Het wordt onderzocht”, aldus generaal Juan Vicente Trujillo, die zodoende een aanval van rebellen voorlopig uitsluit. Militairen zijn op de plek des onheils aanwezig om de lichamen te bergen.

In het noorden van Colombia zijn ELN-strijders actief, waarmee de regering tot voor kort een wapenstilstand had. Sinds het bestand vorige week afliep is het geweld in de regio weer opgelaaid.