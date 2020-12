Cher komt in actie voor eenzame gorilla in Bangkok

De eenzame gorilla Bua Noi kwijnt weg in haar betonnen kooi in Bangkok. Ⓒ ANP / HH

Bangkok - De Amerikaanse superster Cher heeft zich gemengd in de strijd om de sluiting van de beruchte dierentuin Pata Zoo in Bangkok. Bijna tweehonderd dieren zitten er al tientallen jaren opgesloten in kleine, betonnen kooien op de zevende verdieping van een oud winkelcentrum.