Wat gebeurde er in net ontdekte geheime ’nazibunkers’?

Lieven Vervenne bij de ingang naar de kelder onder een prieel in het park. Uitgezocht wordt of er vroeger ook een tunnel liep vanuit het gebouwtje. Verhaal Wevelgem bunkers / Ruud Mikkers Ⓒ Telegraaf

WEVELGEM - Het zijn verhalen die in een spannend jongensboek niet zouden misstaan. Sinds er begin van de zomervakantie werd onthuld dat er in het West-Vlaamse Wevelgem vergeten bunkers – een onderaards ziekenhuis werd geclaimd – zijn ontdekt, staat het stadje in het middelpunt van de belangstelling. Maar de grote vraag die boven de markt blijft hangen: wat hebben de Duitse bezetters hier driekwart eeuw geleden toch allemaal uitgespookt?