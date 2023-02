Trieste beelden uit Turkije: vader houdt hand vast van overleden dochter (15) onder beton

Tussen het puin in het zwaar getroffen Kahramanmaraş, houdt Mesut Hancer de hand van de 15-jarige Irmak vast. Het lichaam van zijn tienerdochter ligt nog op het bed, onder een betonplaat. Rondom hem ligt het puin van het gebouw dat enkele dagen geleden zijn appartement nog was. Volgens de minister van Binnelandse Zaken zouden er in Kahramanmaraş alleen al maar liefst 941 gebouwen zijn ingestort.

Unicef vreest dat Imrak een van de duizenden kinderen is die de aardbeving en de vele naschokken niet overleefd heeft. Momenteel gaan reddingswerkers overal op zoek naar overlevenden. Want de tijd dringt. De reddingswerkzaamheden worden gehinderd door tientallen aanhoudende naschokken, ijskoud winterweer en de schade aan wegen die de getroffen gebieden in- en uitgaan.

Elders in de provincie Kahramanmaraş hebben reddingswerkers twee kinderen levend uit het puin gehaald. Een van hen lag op een brancard op de besneeuwde grond. Reddingswerkers vroegen mensen die probeerden te helpen om rustig en stil te blijven, zodat ze de overlevenden konden horen en vinden.