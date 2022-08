Familie Gabby Petito sleept Amerikaanse politie voor de rechter

De vermissing van Petito was wekenlang wereldnieuws. Petito en Laundrie begonnen vorig jaar juni aan een rondreis door de Verenigde Staten. Ze deelden hun reis actief op sociale media. Ze wilden nog een keer samen reizen voordat ze in het huwelijksbootje zouden stappen. Maar op 1 september keerde Laundrie alleen terug. Een grootse zoekactie begon en op 19 september werd het lichaam van Petito gevonden. Ze was gewurgd.

Ongeveer twee weken voor haar dood is het koppel ondervraagd door de politie van Moab (Utah) nadat ze ruzie met elkaar kregen tijdens hun reis. Na een nachtje alleen slapen mocht het koppel echter zijn weg voortzetten. De woede was bekoeld, zo leek het.

De politie heeft hier volgens de nabestaanden een grote fout gemaakt. Zij hadden moeten zien dat Petito in een levensbedreigende situatie verkeerde, zo vindt de familie. Ook bleek later uit een onafhankelijk onderzoek van de politie dat de agenten melding hadden moeten maken op verdenking van huiselijk geweld door Laundrie. De familie eist daarom een schadevergoeding van 50 miljoen dollar van de politie van Moab.

Schuld

Nadat het lichaam van Petito was gevonden werd in oktober na een lange zoektocht ook het lichaam van Laundrie gevonden in een natuurgebied in Florida, niet ver van zijn ouderlijk huis. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten. In de buurt werden ook een rugzak en het dagboek gevonden. In het dagboek bekende hij dat hij zijn verloofde had gewurgd.