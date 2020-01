Kabinet wil automobilist dwingen bij terugroepacties

Fabrikanten roepen met enige regelmaat auto’s terug vanwege een technisch mankement. Op dit moment is alleen de fabrikant verplicht om alles in het werk te stellen om voertuigen terug te roepen en te herstellen. De automobilist is niet verplicht om hier gehoor aan te geven.

Uit cijfers blijkt dat lang niet iedereen het nodig lijkt te vinden om de auto naar de garage te brengen. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is dit niet wenselijk, stelt het kabinet. De RDW is daarom gevraagd om te onderzoeken hoe het anders kan. De organisatie stelt nu voor om de eigenaar van de auto met een verplichting op te zadelen. Het kabinet omarmt dit idee.

„Voertuigeigenaren worden dan, net zoals als nu, door de fabrikant op de hoogte gebracht dat hun voertuig moet worden hersteld. Uiteraard nog steeds zonder herstelkosten voor de eigenaar”, zo laat milieuminister Stientje van Veldhoven weten. „Maar anders dan nu stelt de RDW voor om, in het uiterste geval als er herhaaldelijk geen gehoor is gegeven aan de oproep om het voertuig te herstellen, het voertuig na een bepaalde periode een verbodsbepaling op te leggen voor het rijden op de openbare weg.”

Sjoemeldiesels

Opvallend is dat Van Veldhoven het voortouw neemt. Het is de D66-bewindsvrouw vooral te doen om terugroepacties die te maken hebben met ‘sjoemeldiesels’. Als Kamerlid maakte de tijdelijk-minister hier al een heel nummer van.

Uit cijfers blijkt echter dat tienduizenden mensen met een Volkswagen het klaarblijkelijk allemaal een stuk minder belangrijk vinden om de software in de auto de juiste hoeveelheid uitstoot te laten berekenen.

Van Veldhoven vindt het ‘proportioneel’ voor het ‘milieu’ om deze mensen met een verplichting op te zadelen om mee te werken aan terugroepacties.