LIVE | Grapperhaus: langere lockdown ’vieze tegenvaller’ voor boa’s

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

Justitieminister Ferd Grapperhaus baalt dat het kabinet toch besluit om versoepelingen nog zeker een week uit te stellen. Vooral met het oog op de druk op handhavers, had hij graag minder regels gezien, maar de ziekenhuiscijfers laten dat nog niet toe, zegt hij. „Ik kom natuurlijk op voor de politie en boa’s en vorige week was echt even een vieze tegenvaller.”

De demissionaire minister doet nogmaals een beroep op het geduld van Nederlanders. „Nog even doorzetten”, zegt hij. Dat mensen „ongeduldig en moe” zijn, heeft ook effect op agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). „Het is in veel opzichten een ondankbare taak. Die mensen werken zich een slag in de rondte om ook nog nog hun gewone werk te doen, voor de gewone veiligheid en openbare orde.”

Grapperhaus benadrukt ook „dat de piek van de ziekenhuisdruk - want daar gaat het om - tastbaar in zicht is.” Net als zijn collega’s in het kabinet, roept hij mensen op „nog even door te zetten. We hebben het al 15 maanden gedaan, hé.”

Mensen zouden er goed aan doen ook op zonnige dagen voorbij „het gebruikelijke park in je stad” te lopen. Ga desnoods een aantal kilometer buiten de stad „het weiland in”, adviseert Grapperhaus.

11.30 Merkel verdedigt plannen voor avondklok

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar plannen voor een controversiële avondklok verdedigd in het parlement. Ze hoopt dat de parlementariërs een nieuwe wet goedkeuren waarmee ze deze maatregel en andere coronabeperkingen kan invoeren in deelstaten met veel besmettingen.

Merkel wil een avondklok invoeren op de plekken waar het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van zeven dagen boven de honderd ligt, maar krijgt daar veel kritiek op. De bondskanselier benadrukte dat deze maatregel al in een aantal deelstaten geldt. Een avondklok tussen 21.00 uur en 05.00 uur moet volgens haar helpen om het aantal besmettingen terug te dringen.

„Het gaat erom de verplaatsingen in de avond te verminderen, evenals het gebruik van lokaal openbaar vervoer”, aldus Merkel. Ze wees erop dat de avondklok geen wondermiddel is maar in combinatie met andere maatregelen wel een effect kan hebben en dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.

11.00 Artis en andere attracties openen deuren voor (geteste) bezoekers

De komende dagen krijgen de dieren in Artis weer bezoek en kunnen liefhebbers een concert bijwonen in het Concertgebouw. De Amsterdamse locaties doen vrijdag, zaterdag en zondag mee aan Testen voor toegang, waarbij mensen op vertoon van een negatieve coronatest naar binnen mogen.

Per dag kunnen er 5000 bezoekers in het dierenpark terecht. Ze reserveren een kaartje voor een tijdvak. De bezoekers moeten in het park 1,5 meter afstand houden en in binnenruimtes een mondkapje dragen. Eerder deze week ontving Ouwehands Dierenpark in Rhenen alweer mensen in het kader van Testen voor toegang.

De concerten van het Concertgebouworkest, dat muziek speelt van Schumann en Mozart, op vrijdagavond en van het Radio Filharmonisch Orkest, dat komt met Brahms en Diepenbrock, op zondagochtend waren binnen tien minuten uitverkocht. Op zaterdag volgt in de muziektempel het Groot Omroepkoor met de NTR Zaterdagmatinee, dat werk ten gehore brengt van Duruflé en Saint-Saëns. Eveneens is dan de wereldpremière van een speciaal gecomponeerd werk van de Nederlandse componist Bart Visman te horen.

Er kunnen 425 belangstellenden in de zaal. Niet alleen de bezoekers maar ook alle musici en medewerkers worden getest.

10.15 Radio 538 waarschuwt voor oplichters die kaarten Oranjefeest aanbieden

Radio 538 waarschuwt voor oplichters die kaarten aanbieden voor het grote Oranjefeest dat op zaterdag 24 april in Breda plaatsvindt. „Onze tickets zijn gepersonaliseerd en daarmee niet overdraagbaar”, benadrukt een woordvoerder vrijdag.

De enige officiële verkoopkanalen voor tickets van de zogenoemde 538 Oranjedag, die onderdeel is van Fieldlabs, zijn 538.nl en Vakantieveilingen. „Alle tickets op 538.nl zijn inmiddels uitverkocht”, aldus de zegsvrouw. „Alleen vrijdag worden er nog tickets geveild op Vakantieveilingen, de opbrengst hiervan gaat volledig naar de Voedselbank.” Deze kaarten lijken van de hand te gaan voor honderden of soms zelfs duizenden euro’s.

10.00 Meer druk op schuldhulpverlening in Amsterdam door coronacrisis

Het aantal meldingen voor schuldhulpverlening in Amsterdam is vorig jaar gestegen door de coronacrisis. Dat meldt de gemeente Amsterdam op basis van het Jaarverslag Schuldhulpverlening 2020.

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening steeg in 2020 met 12 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook de sociaal raadslieden, waar Amsterdammers zich vaak als eerste melden als ze in de problemen komen, kregen het drukker. Daar stegen de aanvragen met 16 procent. Met name in stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost nam de schuldenproblematiek toe.

Door de coronacrisis is de ongelijkheid gegroeid, zegt wethouder Marjolein Moorman (armoede). „Het tragische is dat juist kwetsbare Amsterdammers in de coronacrisis de hardste klappen krijgen. Vaak gaat het om mensen met een onzekere positie, zoals jongeren, flexwerkers en zzp’ers, die door teruglopende inkomsten in de problemen komen.”

06.30 Bonaire begint voorzichtig met versoepelen

Op Bonaire wordt voorzichtig begonnen met het versoepelen van de coronamaatregelen. Gezaghebber Edison Rijna kondigde donderdag aan dat het risiconiveau 6 wordt verlaagd naar 5. Volgens Rijna is Bonaire er nog niet en moet er nog veel gevaccineerd worden voordat er verder versoepeld kan worden. Vanaf vrijdag kan dat nu ook zonder afspraak. Het nieuwe risiconiveau geldt tot 29 april.

De komende twee weken blijft de een avondklok gelden (tussen 21.00 en 04.00 uur) en er mag geen alcohol worden gedronken in openbare ruimtes. Ook mag de horeca nog steeds geen bezoekers ontvangen. De regels voor het ontvangen van bezoek thuis zijn wel iets versoepeld en er mag meer buiten worden gesport. Ook mogen mensen vanaf vrijdag afhaalmaaltijden weer zelf bij restaurants ophalen en het personeel hoeft dat niet langer bij de auto af te leveren.