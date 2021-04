LIVE | Madurodam blij met ’proefopening’ ondanks tekort aan testlocaties

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

Horeca ’pislink’ om plan betaalde sneltesten

Toch versnelde vaccinatie voor ziekenhuispersoneel

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt na reeks dalingen, 8966 besmettingen geregistreerd

Heineken Experience, Madurodam en Madame Tussauds open als test

Dachauherdenking bij monument in Amsterdamse Bos zonder publiek

17.00 - Madurodam blij met ’proefopening’ ondanks tekort aan testlocaties

Het Haagse miniatuurstadje Madurodam is zaterdag een van de attracties die onder bepaalde voorwaarden open mogen zijn voor het publiek. „Het is een prachtige dag. Het weer werkt enorm mee en we hebben vandaag 1100 tot 1200 gasten, 75 procent van wat is toegestaan”, aldus directeur Sander Gielen. Maar dat vrijwel alle coronatestlocaties in Den Haag en omgeving vol zitten, helpt volgens hem niet.

„Ik sprak net een gezin dat vanmorgen een uurtje in de auto heeft gezeten omdat er alleen in een teststraat in Gorinchem nog plaats voor ze was. Daarna konden ze alsnog naar ons toe”, aldus Gielen. Het publiek wordt op het voorplein al aangesproken door medewerkers en naar hun testbewijs gevraagd. Op die manier ontstaan volgens hem binnen in de ontvangstruimte geen rijen.

Het gaat om een test van de overheid waarbij onderzocht wordt hoe bezoek aan attracties en evenementen verloopt in coronatijd. Madurodam mag zaterdag maximaal 1500 bezoekers toelaten met inachtneming van de hygiënemaatregelen, anderhalve meter afstand en met een coronatest voorafgaand aan het dagje uit. Op hoogtijdagen in juli en augustus heeft Madurodam doorgaans ongeveer 7000 bezoekers op een dag.

„We zijn een buitenlocatie. We hebben vorige zomer al laten zien dat we ook in coronatijd verantwoord open kunnen zijn. Wat ons betreft gaan we dan ook letterlijk morgen weer helemaal open. Maar dat kan nu eenmaal niet. Begin mei hopen we te horen dat het vanaf 11 mei misschien weer kan zonder testen.”

Ook Madame Tussauds en de Heineken Experience, beide in Amsterdam, doen mee aan de proef van de overheid om Nederlandse attracties langzaam maar zeker weer te openen. „Het verloopt vooralsnog goed. We hebben blije gasten en iedereen houdt zich netjes aan de 1,5 meter”, aldus een woordvoerder van de Heineken Experience, dat ongeveer de helft van de 750 beschikbare kaarten verkocht.

Ook Madame Tussauds was niet uitverkocht. Zo’n 400 mensen kochten een ticket, terwijl het museum een beschikbaarheid van 2000 kreeg toegewezen. „De bezoekers die er waren, hebben zeker genoten. Maar we merkten dat de testbereidheid voor een uitje naar Madame Tussauds toch lager ligt dan een dagje dierentuin of pretpark”, zegt directeur Quinten Luykx. „Bij ons ben je maximaal 1,5 uur binnen, terwijl je voor het regelen van de test ongeveer even lang bezig bent.” Zo waren de twee testlocaties in de stad vrijwel volgeboekt, en zouden Amsterdammers moeten uitwijken naar een stad als Haarlem of Alkmaar voor een test.

13.00 - De Jonge vraagt begrip Zuyderlandziekenhuis voor vaccinatiebeleid

Zorgminister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Geleen dat hij hun ongeduld deelt over het vaccineren tegen corona. Tegelijkertijd vraagt hij begrip voor het huidige beleid en licht hij zijn keuzes nog eens nader toe.

Zuyderland liet vrijdag weten dat het serieus overweegt komende maandag een paar honderd vaccins van AstraZeneca aan te bieden aan eigen medewerkers, ook als zij onder de zestig jaar zijn. Het ziekenhuis deelde op de website een longscan van een patiënt met corona die al gevaccineerd had kunnen zijn, maar dit uit angst voor bijwerkingen van een AstraZeneca-prik niet had gedaan.

„Het is spijtig dat u een meneer heeft moeten opnemen die al gevaccineerd had kunnen zijn en het is net zo spijtig dat hij zijn besluit kennelijk heeft gebaseerd op zijn angst voor een vaccin dat voor hem veilig was en hem had kunnen behoeden voor deze opname”, schrijft De Jonge. „Aan ons allemaal de taak om iedereen ervan te doordringen dat vaccins noodzakelijk en effectief zijn. En veilig. En om dat laatste met gezag te kunnen zeggen, moeten we signalen over (ernstige) bijwerkingen serieus nemen en daar naar handelen.”

De minister zegt begrip te hebben voor het ongeduld bij „mensen in de frontlinie van de zorg” over het vaccineren. „En terecht. Iedereen mag erop rekenen dat de mensen in de vaccinatie-operatie - bij het ministerie, bij het RIVM, bij de GGD - zich 7 dagen per week het schompes werken om te zorgen dat het zo snel mogelijk gaat. En laten we over dat tempo ons ongeduld nooit loslaten, maar ook weer niet te somber zijn.”

11.40 - Britse geestelijken keren zich tegen coronapaspoort: ’Medische apartheid’

Zo’n 1200 Britse geestelijken hebben hun regering opgeroepen geen vaccinatiepaspoort te introduceren. Ze schrijven in een open brief aan premier Boris Johnson een „medische apartheid” te vrezen waarin mensen die een coronavaccin weigeren worden uitgesloten van belangrijke delen van het openbaar leven, bericht de BBC.

De katholieke en anglicaanse geestelijken mengen zich met hun brief in de verhitte discussie over de mogelijke invoering van zo’n ’paspoort’. Daarmee kunnen Britten laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het virus of recent een negatieve testuitslag hebben ontvangen. Voorstanders denken dat de introductie van zo’n vaccinatiebewijs het makkelijker kan maken om coronaregels te versoepelen en bijvoorbeeld nachtclubs of theaters te heropenen.

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa koploper op vaccinatiegebied en is al begonnen met het versoepelen van coronamaatregelen. Horecazaken in Engeland mochten bijvoorbeeld afgelopen week weer buiten klanten ontvangen. In het parlement hadden tientallen politici, onder wie partijgenoten van premier Johnson, al duidelijk gemaakt dat vaccinatiepaspoorten wat hen betreft geen deel mogen uitmaken van de heropeningsstrategie.

Die kritische politici krijgen nu steun vanuit de kerk. De geestelijken noemen de mogelijke introductie van vaccinatiebewijzen „een van de gevaarlijkste beleidsvoorstellen in de geschiedenis van de Britse politiek.” Ze waarschuwen dat een „politiestaat” kan ontstaan waarin de autoriteiten „technologie gebruiken om bepaalde elementen van de levens van burgers te controleren.”

Dat de discussie gepaard gaat met veel emotie, ondervonden ook bedrijven die mee zouden doen aan een Fieldlab-achtig proefproject van de overheid. Die pilot zou vrijdag beginnen in Liverpool met een evenement van een comedyclub. Die trok zich volgens Sky News echter terug na een „haatcampagne” van internetgebruikers. Er kwamen duizenden boze berichten binnen.

De Hot Water Comedy Club klaagde dat ten onrechte de indruk is gewekt dat het meedeed aan een proef om vaccinatiepaspoorten te testen. Daar had het naar eigen zeggen nooit mee ingestemd. „De reden dat we ons terugtrokken was dat de overheid niet duidelijk was over de Covid-paspoorten”, zei een van de eigenaren tegen de nieuwszender. „Het probleem was dat we niet wisten waar we precies voor hadden getekend.”

11.00 - ’GGD was totaal niet voorbereid op pandemie’

Ondanks dat er uitgebreid is gewaarschuwd dat de GGD’en niet klaar zouden zijn voor een pandemie, is met die informatie niets gedaan. Door een falende GGD kon het coronavirus zich verder verspreiden in Nederland, meldt het AD op basis van eigen onderzoek waarvoor volgens de krant ruim honderd bronnen zijn geraadpleegd, onder wie meerdere (ex-)GGD-directeuren.

Al sinds 2000 wordt in rapporten gewaarschuwd dat Nederland „onvoldoende is voorbereid.” Draaiboeken zijn „ondermaats”, opschaling „niet verzekerd”, terwijl omstandigheden die pandemieën veroorzaken „steeds nadrukkelijker aanwezig zijn”, schrijft de krant. Volgens meerdere (ex-) GGD-directeuren zou het gevaar van infectieziekten door de kabinetten-Rutte zijn onderschat. „Bewindslieden vonden onze waarschuwingen belachelijk. ’Infectieziekten zijn voorbij’, zei een bewindsman me letterlijk”, aldus Paul van der Velpen, 22 jaar directeur van drie GGD’en.

Een van de hoofdoorzaken van de problemen is volgens oud-topambtenaren dat GGD’en eind jaren 80 zijn ondergebracht bij gemeenten, zonder duidelijke eisen en geld. Oud-RIVM-topman Roel Coutinho: „Dat is het nadeel als je GGD’s onderbrengt bij gemeenten. Die kijken altijd: waar kan ik het met minder doen.”

In een rapport dat Jos van de Sande, het jarenlange hoofd infectieziektebestrijding bij GGD Hart voor Brabant, in 2015 schreef stond dat 21 van de 25 GGD’en onvoldoende artsen en/of verpleegkundigen infectieziektebestrijding hadden. Dat rapport zou volgens hem in een la zijn beland. „GGD-directeuren wilden niet weten dat ze niet voldeden aan de formatie-eisen. In officiële verslagen staat nooit het naadje van de kous.”

07.00 - Tegenvallende verkoop testpilots: Heineken Experience, Madurodam en Madame Tussauds openen deuren

Opnieuw opent een aantal instellingen beperkt hun deuren voor publiek om te testen hoe dat gaat in coronatijd. De komende dagen zijn dat Madurodam, Madame Tussauds en de Heineken Experience. De proefdagen zijn onderdeel van het programma van de overheid om Nederland geleidelijk weer te openen.

De komende weken zijn er meerdere testdagen. Bezoekers kunnen een kaartje kopen op testenvoortoegang.nl en zo naar onder meer monumenten, musea en concerten. Opmerkelijk is dat de attracties voor de komende dagen op voorhand minder kaarten verkochten dan verwacht.

Vrijdag zei een woordvoerder van de Heineken Experience al dat ze daar „totaal niet uitverkocht” waren. Toen was nog niet de helft van de 750 tickets verkocht.” De Heineken Experience doet mee aan het experiment om de overheid te ondersteunen in onderzoek naar testbereidheid voor evenementen „maar de testbereidheid voor een museum of een dagje uit lijkt nogal laag.”

Madame Tussauds in Amsterdam verkocht 20 procent van de kaarten voor de pilotdag en doet daarom niet meer mee aan nieuwe pilotdagen. En in Madurodam merken ze dat testlocaties in de buurt vol zitten. Dat werkt belemmerend, zo zei een woordvoerder.

Vijf kroegen in de binnenstad van Utrecht mogen als test nog één dag gasten ontvangen. Het is zaterdag de vierde en laatste dag van het Fieldlab voor cafés. Sinds woensdag mochten enkele duizenden ’uitverkorenen’ een drankje drinken in de geselecteerde horecazaken. Vanaf zondag gelden ook hier de coronamaatregelen weer.

(Vrijdag) 22.32 - Halsema voorziet ’beheersingsproblemen’ kampioensfeest Ajax en Koningsdag

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft zorgen over de mogelijke drukte op straat mocht voetbalclub Ajax kampioen worden en ook tijdens Koningsdag.

Vanwege corona mogen er geen groepen mensen samenkomen, maar op de Amsterdamse zender AT5 zei Halsema vrijdagavond „beheersingsproblemen” te voorzien. „Laat ik een voorbeeld noemen: we hopen toch dat Ajax kampioen wordt binnenkort en ik maak me natuurlijk wel zorgen over kampioensfeesten die dan spontaan kunnen uitbreken op straat. Ook dan wil ik toch aan de Amsterdammers vragen, hoe blij we ook zijn, blijf er alsjeblieft aan denken dat het virus nog rondwaart.”

Ze zegt zich ook zorgen te maken over de mogelijkheid dat mensen spontaan, in groten getale verlangen hebben naar feest op straat tijdens Koningsdag. „Alsjeblieft, nogmaals, wacht nog even. Wacht een maand, dan is de situatie echt anders.”

18.14 - Geen quarantaine meer bij pakketreis naar Tunesië

Toeristen die een georganiseerde reis naar Tunesië hebben geboekt hoeven vanaf maandag niet meer in quarantaine, hoewel het aantal coronabesmettingen in het Noord-Afrikaanse land oploopt. Wel moet bij aankomst een negatieve PCR-test worden overlegd van niet ouder dan 72 uur.

Toeristen mogen met hun groep ook tripjes maken. Voor individuele reizigers blijft een vijfdaagse quarantaine verplicht. Van 22.00 tot 05.00 uur geldt een uitgaansverbod.

In het land met 11,5 miljoen inwoners komen er dagelijks meer dan 2600 besmettingen bij. Dat aantal stijgt sinds eind maart. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd dat de deze week begonnen ramadan kan zorgen voor meer infecties.

18.10 - Risicogroepen mogelijk eerder geprikt

Patiëntenorganisaties zijn blij dat coronaminister Hugo de Jonge gaat kijken of mensen tussen 18 en 60 jaar met een verhoogd medisch risico mogelijk toch iets eerder kunnen worden ingeënt tegen corona. Het gaat om zo’n 1,1 miljoen mensen, aldus de organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in).

Mensen onder de zestig met een verhoogd medisch risico zijn in de plannen van de overheid tegelijk aan de beurt met 50- tot 59-jarigen zonder medisch risico. De kans op een ernstig ziekteverloop van deze twee groepen is vergelijkbaar, zo is de redenering. De Jonge wil nu kijken of de groep niet parallel kan worden geprikt met de 50- tot 59 jarigen, maar net daarvoor. „Hoe ik dat inpas, daar moet ik echt even op puzzelen.”

Mensen met een verhoogd medisch risico worden gewoonlijk opgeroepen voor de griepprik omdat ze bijvoorbeeld diabetes-, astma- of kankerpatiënt zijn. De Jonge zei donderdag in de Tweede Kamer dat hij wil kijken hoe de groep wellicht toch iets eerder kan worden geprikt als de mensen boven de zestig en mensen met een extra hoog medisch risico aan de beurt zijn geweest. Dat moment breekt naar verwachting eind mei aan.

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB en Mind pleiten al langer voor het geven van voorrang aan de groep. Op die manier moet volgens de organisaties eerder een einde worden gemaakt aan „het sociaal isolement waarin vele gezinnen met een kwetsbare ouder of kind soms al meer dan een jaar verkeren.”

16.45 - ’Chinees vaccin voorkomt vier op vijf coronadoden’

Inenting met het vaccin van het Chinese biotechbedrijf Sinovac voorkomt vier van de vijf sterfgevallen door Covid-19, meldt het ministerie van Volksgezondheid in Chili op basis van de resultaten van de inentingscampagne in het Zuid-Amerikaanse land.

Twee op de drie gevaccineerde mensen die worden besmet krijgen geen symptomen. 85 procent hoeft niet naar een ziekenhuis en bijna 90 procent komt niet terecht op de intensive care. „Deze cijfers zouden het land gemoedsrust moeten geven”, zei minister van Volksgezondheid Enrique Paris.

Het ministerie volgde 10,5 miljoen Chilenen, van wie een deel niet was ingeënt en anderen een of twee dosis kregen toegediend in februari en maart. Chili was samen met Mexico en Costa Rica het eerste Latijns-Amerikaanse land dat begon met vaccineren, en heeft dat zeer voortvarend aangepakt.

Uit een kleinere studie in Brazilië bleek eerder dat het Sinovac-vaccin infectie in ongeveer de helft van de gevallen voorkomt.

15.13 - Bondskanselier Merkel ingeënt met AstraZeneca-vaccin

Angela Merkel is vrijdag ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. De Duitse bondskanselier is 66 jaar en kon gevaccineerd worden met dit middel dat in Duitsland uit voorzorg alleen aan 60-plussers wordt toegediend. In zeer zeldzame gevallen kan een gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes optreden nadat het Brits-Zweedse vaccin is toegediend.

„Ik ben gelukkig dat ik vandaag de eerste vaccinatie met AstraZeneca heb gekregen”, zei Merkel volgens haar woordvoerder. „Ik wil iedereen bedanken die betrokken is bij de vaccinatiecampagne - en iedereen die is gevaccineerd. Vaccinatie is de sleutel om de pandemie de baas te worden.”

13.59 - Ziekenhuizen Limburg in noodkreet aan de Jonge: ’We kunnen geen dag langer wachten’

Zuyderland, met ziekenhuizen in Geleen en Heerlen, „overweegt serieus” om komende maandag een paar honderd vaccins van AstraZeneca aan te bieden aan eigen medewerkers en dokters, ook als zij onder de 60 zijn. Dit zou indruisen tegen het besluit van het ministerie van Volksgezondheid om het alleen nog maar te geven aan mensen van 60 tot en met 64 jaar, wegens een zeldzame maar ernstige bijwerking.

In een open brief spreken medisch specialisten en het bestuur van het ziekenhuis zich uit tegen die beslissing. „Beste minister, wij kunnen niet langer wachten. Geen dag langer. Onze ic’s liggen vol met dertigers, veertigers en vijftigers. Door ziekteverzuim en uitputting krijgen we de planning niet meer rond.”

Tegen coronaminister Hugo de Jonge, leden van de Gezondheidsraad en het RIVM stellen de brievenschrijvers: „Wilt u alstublieft stoppen met dralen en onrust zaaien, met insinueren dat u veiligheid biedt door alles eerst goed uit te laten zoeken? De cijfers die de voordelen van massavaccinatie aantonen, zijn overweldigend. Ze liegen echt niet.”

13.13 - Grapperhaus: langere lockdown ’vieze tegenvaller’ voor boa’s

Justitieminister Ferd Grapperhaus baalt dat het kabinet toch besluit om versoepelingen nog zeker een week uit te stellen. Vooral met het oog op de druk op handhavers, had hij graag minder regels gezien, maar de ziekenhuiscijfers laten dat nog niet toe, zegt hij. „Ik kom natuurlijk op voor de politie en boa’s en vorige week was echt even een vieze tegenvaller.”

De demissionaire minister doet nogmaals een beroep op het geduld van Nederlanders. „Nog even doorzetten”, zegt hij. Dat mensen „ongeduldig en moe” zijn, heeft ook effect op agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). „Het is in veel opzichten een ondankbare taak. Die mensen werken zich een slag in de rondte om ook nog nog hun gewone werk te doen, voor de gewone veiligheid en openbare orde.”

Grapperhaus benadrukt ook „dat de piek van de ziekenhuisdruk - want daar gaat het om - tastbaar in zicht is.” Net als zijn collega’s in het kabinet, roept hij mensen op „nog even door te zetten. We hebben het al 15 maanden gedaan, hé.”

Mensen zouden er goed aan doen ook op zonnige dagen voorbij „het gebruikelijke park in je stad” te lopen. Ga desnoods een aantal kilometer buiten de stad „het weiland in”, adviseert Grapperhaus.

13.00 - Inmiddels meer dan 70.000 testafspraken gemaakt voor proefuitjes

Er zijn inmiddels meer dan 70.000 afspraken gemaakt voor de gratis sneltests die toegang verlenen tot pretparken, dierentuinen, musea en andere evenementenlocaties. Dat laat Testen voor Toegang weten aan het ANP. Tot en met woensdag werden 32.000 sneltests afgenomen. De rest van de gratis testafspraken lijkt dus grotendeels gemaakt voor uitjes dit weekend, als onder meer Artis, de Keukenhof en sommige theaters open zijn.

Bijna de helft van de testafspraken werd gemaakt voor attractieparken, zoals de Keukenhof en de dierentuin. De rest is bedoeld om naar het museum, theater of zwembad te gaan.

Volgens cijfers van de rijksoverheid waren er van het begin van de pilot, vorige week vrijdag, tot en met komend weekend bijna 100.000 plekken voor mensen die eropuit willen. Daarvan lijkt nu dus 70 procent geboekt. Het is wel mogelijk met één negatieve sneltest binnen veertig uur naar meerdere theatervoorstellingen of attractieparken te gaan.

11.30 Merkel verdedigt plannen voor avondklok

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar plannen voor een controversiële avondklok verdedigd in het parlement. Ze hoopt dat de parlementariërs een nieuwe wet goedkeuren waarmee ze deze maatregel en andere coronabeperkingen kan invoeren in deelstaten met veel besmettingen.

Merkel wil een avondklok invoeren op de plekken waar het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van zeven dagen boven de honderd ligt, maar krijgt daar veel kritiek op. De bondskanselier benadrukte dat deze maatregel al in een aantal deelstaten geldt. Een avondklok tussen 21.00 uur en 05.00 uur moet volgens haar helpen om het aantal besmettingen terug te dringen.

„Het gaat erom de verplaatsingen in de avond te verminderen, evenals het gebruik van lokaal openbaar vervoer”, aldus Merkel. Ze wees erop dat de avondklok geen wondermiddel is maar in combinatie met andere maatregelen wel een effect kan hebben en dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.

11.00 - Artis en andere attracties openen deuren voor (geteste) bezoekers

De komende dagen krijgen de dieren in Artis weer bezoek en kunnen liefhebbers een concert bijwonen in het Concertgebouw. De Amsterdamse locaties doen vrijdag, zaterdag en zondag mee aan Testen voor toegang, waarbij mensen op vertoon van een negatieve coronatest naar binnen mogen.

Per dag kunnen er 5000 bezoekers in het dierenpark terecht. Ze reserveren een kaartje voor een tijdvak. De bezoekers moeten in het park 1,5 meter afstand houden en in binnenruimtes een mondkapje dragen. Eerder deze week ontving Ouwehands Dierenpark in Rhenen alweer mensen in het kader van Testen voor toegang.

De concerten van het Concertgebouworkest, dat muziek speelt van Schumann en Mozart, op vrijdagavond en van het Radio Filharmonisch Orkest, dat komt met Brahms en Diepenbrock, op zondagochtend waren binnen tien minuten uitverkocht. Op zaterdag volgt in de muziektempel het Groot Omroepkoor met de NTR Zaterdagmatinee, dat werk ten gehore brengt van Duruflé en Saint-Saëns. Eveneens is dan de wereldpremière van een speciaal gecomponeerd werk van de Nederlandse componist Bart Visman te horen.

Er kunnen 425 belangstellenden in de zaal. Niet alleen de bezoekers maar ook alle musici en medewerkers worden getest.

10.15 - Radio 538 waarschuwt voor oplichters die kaarten Oranjefeest aanbieden

Radio 538 waarschuwt voor oplichters die kaarten aanbieden voor het grote Oranjefeest dat op zaterdag 24 april in Breda plaatsvindt. „Onze tickets zijn gepersonaliseerd en daarmee niet overdraagbaar”, benadrukt een woordvoerder vrijdag.

De enige officiële verkoopkanalen voor tickets van de zogenoemde 538 Oranjedag, die onderdeel is van Fieldlabs, zijn 538.nl en Vakantieveilingen. „Alle tickets op 538.nl zijn inmiddels uitverkocht”, aldus de zegsvrouw. „Alleen vrijdag worden er nog tickets geveild op Vakantieveilingen, de opbrengst hiervan gaat volledig naar de Voedselbank.” Deze kaarten lijken van de hand te gaan voor honderden of soms zelfs duizenden euro’s.

10.00 - Meer druk op schuldhulpverlening in Amsterdam door coronacrisis

Het aantal meldingen voor schuldhulpverlening in Amsterdam is vorig jaar gestegen door de coronacrisis. Dat meldt de gemeente Amsterdam op basis van het Jaarverslag Schuldhulpverlening 2020.

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening steeg in 2020 met 12 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook de sociaal raadslieden, waar Amsterdammers zich vaak als eerste melden als ze in de problemen komen, kregen het drukker. Daar stegen de aanvragen met 16 procent. Met name in stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost nam de schuldenproblematiek toe.

Door de coronacrisis is de ongelijkheid gegroeid, zegt wethouder Marjolein Moorman (armoede). „Het tragische is dat juist kwetsbare Amsterdammers in de coronacrisis de hardste klappen krijgen. Vaak gaat het om mensen met een onzekere positie, zoals jongeren, flexwerkers en zzp’ers, die door teruglopende inkomsten in de problemen komen.”

06.30 - Bonaire begint voorzichtig met versoepelen

Op Bonaire wordt voorzichtig begonnen met het versoepelen van de coronamaatregelen. Gezaghebber Edison Rijna kondigde donderdag aan dat het risiconiveau 6 wordt verlaagd naar 5. Volgens Rijna is Bonaire er nog niet en moet er nog veel gevaccineerd worden voordat er verder versoepeld kan worden. Vanaf vrijdag kan dat nu ook zonder afspraak. Het nieuwe risiconiveau geldt tot 29 april.

De komende twee weken blijft de een avondklok gelden (tussen 21.00 en 04.00 uur) en er mag geen alcohol worden gedronken in openbare ruimtes. Ook mag de horeca nog steeds geen bezoekers ontvangen. De regels voor het ontvangen van bezoek thuis zijn wel iets versoepeld en er mag meer buiten worden gesport. Ook mogen mensen vanaf vrijdag afhaalmaaltijden weer zelf bij restaurants ophalen en het personeel hoeft dat niet langer bij de auto af te leveren.