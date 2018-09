Holland Heineken House 26 jaar wereldberoemd succesnummer

De koning en koningin feesten graag mee in het HHH, zoals in 2008 met zilveren judoka Deborah Gravenstijn en haar coach. Ⓒ ANP

Het Holland Heineken House is al 26 jaar het epicentrum van de feestelijke huldigingen van olympische medaillewinnaars. Een kijkje achter de schermen leert echter dat het niet slechts hossen rond Oranje-kampioenen is dat de klok slaat. Zoals tijdens de Zomerspelen in Atlanta, waarbij de feestlocatie doelwit was van terreurdreiging die de FBI tot ingrijpen noopte.